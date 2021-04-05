أوقاف الشمال تختتم أسبوعاً دعوياً بعنوان " بشراكم أقبل رمضان"

غزة-الرأي

اختتم قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال أسبوعاً دعوياً بعنوان " بشراكم أقبل رمضان" والذي استهدف ستة عشر مسجداً على مستوى المحافظة، بمشاركة عدد من الدعاة المميزين.

وأوضح القسم أن هذا الأسبوع جاء ضمن خطة المديرية للارتقاء بالمستوى المطلوب ونشر الوعي الديني والدروس الوعظية الخاصة بشهر رمضان، منوهاً بأن المديرية بصدد تنفيذ العديد من البرامج المختلفة خلال الشهر الفضيل والتي تخدم عامة الناس.

وبين أن الأسبوع الدعوية تضمن تقديم العديد من الدروس والمواعظ المختلفة والتي حملت عناوين منها علو الهمة في رمضان وكيف نستقبل الشهر الفضيل والتوبة وغيرها.

وفي سياق آخر، عقدت مديرية أوقاف الشمال لقاءً حوارياً بعنوان "رسالة المحراب" والذى تضمن حوارا فقهيا يتعلق ببعض أحكام شهر رمضان المبارك من صلاة التراويح وأحكامها وصدقة الفطر وغيرها.

