تعليم خان يونس يفتتح دورة مونتاج الأفلام القصيرة على الموبايل

غزة-الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، دورة تدريبية لمنسقي الإعلام حول مونتاج الأفلام القصيرة من خلال تطبيقات الموبايل.

وحضر الافتتاح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ. رمضان جودة مشرف منسقي الإعلام، وأ. أنور شبير، والمدرب م. علي سكيك.

وافتتح أ. الفرا بكلمة رحب من خلالها بالحضور، مؤكداً على موضوعية الرسالة الإعلامية، وأهمية توافقها والسياسة العامة للوزارة، مشيدا بجهود العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومشرف المنسقين والمدرب على جهودهم في إنجاح هذه الدورة.

بدوره، أكد د. رمضان على أن الدورة تهدف إلى رفع كفايات المنسقين، وتطوير مهاراتهم، موضحاً أن المديرية تعمل على تلبية احتياجات العاملين التدريبية، وحث المنسقين على ضرورة نقل الرسالة الإعلامية بموضوعية ومصداقية كاملة، وبث الطمأنينة بين الطلبة وأولياء الأمور.

من جهتها ، شكرت أ. الطبش إدارة المديرية لدعمها المستمر للقسم، مؤكده على ضرورة بث رسائل الطمأنينة بين الطلبة والعاملين.

ومن جانبه شكر أ. جودة المنسقين على التزامهم، مشيراً إلى أهمية الدورة في العمل الإعلامي للمنسقين.

هذا وتناول م. سكيك عدداً من الموضوعات الخاصة ببرنامج VN للمونتاج.

جدير بالذكر أن عدد المشاركين 25 مشارك ومشاركة، وتستمر الدورة 3 لقاءات.

