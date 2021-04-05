أوقاف الشمال تعقد لقاء مع مستأجري العقارات الوقفية بالمحافظة

غزة-الرأي

عقدت مديرية أوقاف الشمال لقاءً مع مستأجري العقارات الوقفية بالمحافظة، لبحث ومناقشة واقع العقارات في ظل الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا وسبل الارتقاء بالوقفيات، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان ورئيس قسم الأملاك أ. محمد سالم.

وأكد مرسي على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الأوقاف والمستأجرين، منوهاً الى أن الشراكة القائمة مع المستأجرين مبنية على التعاون والمودة والحفاظ على أموال الوقف واستثماره.

وفي نهاية اللقاء كرمت مجموعة معاصر أبوراس للزيتون ممثلة بمديرها العام أ. يحيى عبد مدير أوقاف الشمال تقديراً لجهوده وتواصله واهتمامه بملف الوقف والمستأجرين.

وفي سياق آخر ،عقد قسم التحفيظ بأوقاف الشمال دورة تطويرية لمرشدي التحفيظ بعنوان "خمس إضاءات للإشراف على الحلقات" والتي تأتي ضمن خطة القسم للارتقاء بالمرشدين وحلقات القرآن على مستوى المحافظة.

