وفد من تعليم الوسطى يتفقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة

غزة-الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ضم مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة لجان الامتحان التجريبي للثانوية العامة للعام الدراسي 2012/2021 في اليوم الأول، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالكمامة والإجراءات الصحية للوقاية من جائحة كورونا.

وطالب الحاج خلال الجولة الطلاب بالاهتمام بالاختبارات التجريبية باعتبارها مقياس لمدى استيعاب وفهم الطالب للمنهج قبل الامتحانات النهائية، وتظهر مواطن القوة والضعف لدى الطالب حتى يستطيع تقويم نفسه واستدراك ما فاته من الدراسة، بالإضافة لكسر حاجز الخوف من الامتحان النهائي حيث أن الامتحان التجريبي هو تجربة عملية لكل ظروف وأجواء الامتحانات النهائية للثانوية العامة.

وأوضح مدير الدائرة الفنية محمد حمدان بأن الامتحان التجريبي هو تدريب عملي على الامتحان النهائي، حيث سيقوم المعلمين بعد الانتهاء من الاختبارات بتقويم الطلبة وحل الأسئلة معهم بطريقة نموذجية لكي يستفيدوا منها ويقوموا بتحسين أدائهم وان يقوُّموا ضعفهم استعداداً للامتحان النهائي.

