"كلية الدعوة "باوقاف الشمال تبحث سبل التعاون مع جمعية"نماء"

غزة-الرأي

بحث مدير كلية الدعوة الإسلامية فرع الشمال الشيخ عبد القادر سالم سبل التعاون المشترك مع الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء"، وتقديم التهنئة بانتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة أ. يوسف البرش، وذلك خلال زيارة وفد من أوقاف الشمال لمقر الجمعية بالمحافظة.

وقدم سالم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد على انتخابهم سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يسدد خطاهم لما فيه الخير لشعبنا ،مؤكداً على دور نماء الواضح في دعم المساجد وإعمارها بالإضافة إلى تنمية أراضي الوقف الخيري على مستوى الشمال خاصة وقطاع غزة عامة.

من جانبه، شكر أ. يوسف البرش وفد الكلية على هذه الزيارة التي تنبع عن تعاون مهم وضروري في سبيل الارتقاء في خدمة المجتمع سائلاً الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق وأن تستمر نماء في الخدمة وبشكل أقوى خلال المرحلة القادمة.

