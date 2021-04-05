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حالتا وفاة و1561 إصابة بفيروس كورونا في غزة

05 نيسان / أبريل 2021 10:26

غزة - الرأي

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حالتي وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 4462 عينة مخبرية.

إليكم ملخص تقرير الحالة الوبائية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. 

إجراء 4462 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 1561 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

 تعافي 260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 71996 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 13033 حالة

اجمالي المتعافين 58331 حالة 

اجمالي الوفيات 632 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة.

 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.

- التطعيمات

 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 25382 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء

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