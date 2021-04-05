تعليم شرق غزة يفتتح ورشة عمل حول التوعية الأمنية لطلبة المدارس

غزة-الرأي

افتتح أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ورشة عمل حول التوعية الأمنية بمشاركة كوكبة من طلاب المدارس بشرق غزة.

وتأتي هذه الورشة ضمن حملة " أمنك بهمنا " التي أطلقتها مديرية تعليم شرق غزة بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والرابطة الأسلامية.

وتهدف الحملة التي تستهدف طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في ( ٣٢ )مدرسة في المديرية الي تزويد المعلمين والطلبة بالمعلومات والنصائح اللازمة لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية المختلفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص تجاه المجتمع, بالاضافة الى تنمية الحس الوطني وتعزيز الثوابت الوطنية في نفوس الطلبة.

وحضر الورشة بمركز التدريب شرق غزة أ. وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية، أ. أيمن شابط مشرف النشاط الكشفي، الرائد محمد السباح مسؤول ملف الطلاب بالتوجيه السياسي, وأ. سعيد العرقان مسؤول الرابطة الإسلامية بغزة.

ورحب أ. نور الدين بالجميع, مثمنًا جهود جميع القائمين علي هذه الحملة, مؤكدًا علي أهمية هذه اللقاءات لتوعية الطلبة من مخاطر الإنترنت و الابتزاز الإلكتروني ونشر التوعية في مجال أمن المعلومات وزيادة الوعي الأمني والسياسي لدي الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي بين أوساط الطلبة لإعداد جيل طلابي واعٍ ومحصن أمنيًا.

وتناولت الورشة عدة محاور منها: مخاطر الإنترنت، الإبتزاز الإلكتروني، تعزيز الثوابت الوطنية، فن التواصل مع الأخرين.

