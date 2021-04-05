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السراج يشارك في ورشة حوارية بعنوان" أزمة المياه، الواقع والتحديات والحلول"

05 نيسان / أبريل 2021 11:03

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غزة-الرأي

نظمت بلدية غزة، ورشة حوارية بعنوان" أزمة المياه، الواقع والتحديات والحلول"، بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة التابعة للبلدية، وبالشراكة مع مصلحة مياه بلديات الساحل وتعاونية البحر إلنا، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ضمن برنامج التوعية والإرشاد، لإحياء اليوم العالمي للمياه.
وشارك في الورشة التي عقدت في مقر النادي البحري التابع للبلدية على شاطئ بحر غزة؛ رئيس البلدية د. يحيى السراج، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو رأس، ورئيس سلطة المياه وجودة البيئة م. مازن البنا، ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، ومختصين من مؤسسات أكاديمية، وممثلين عن جهات ومؤسسات ذات علاقة، ومهتمين بقطاع المياه.
وأكد د. السراج أن الماء من أهم الموارد والثروات التي ينبغي الحفاظ عليها، وأن المحافظة عليه وترشيد استهلاكه يعد ضرورة قومية، داعياً الجميع إلى مساندة جهود البلدية في المحافظة على استدامة مصادر المياه وحمايتها من أخطار التلوث والهدر.
وشدد على ضرورة الخروج برؤية موحدة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدية ومختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بقرار مدروس وتوصيات تحقق أفضل النتائج في مجال حل مشكلة تصريف مياه الأمطار، والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة الاستفادة من مياه الأمطار، وعدم تركيز أماكن تجميع مياه الأمطار في أمكان محددة، وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لحل الأزمات، والعمل على فصل شبكات مياه الصرف الصحي المنزلية عن شبكات تصريف مياه الأمطار.
 

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