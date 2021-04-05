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بلدية غزة تبحث سبل التعاون المشترك مع لجنة المساءلة المجتمعية

05 نيسان / أبريل 2021 11:07

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غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع لجنة المساءلة المجتمعية، سبل تعزيز التعاون المشترك، ضمن توجهات المجلس البلدي لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات المجتمعية والمؤسسات العاملة في المدينة، لتحقيق المصلحة العامة.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس وسط مدينة غزة، رئيس لجنة المساءلة المجتمعية فوزي عنبر، وعدد من أعضائها.
وبحث الجانبان سبل تنفيذ أنشطة مجتمعية تخدم مواطني مدينة غزة، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً في تعزيز قضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية، للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المدينة، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار وتنفيذه.
وأكد د. السراج أن بلدية غزة هي البيت الحاضن للجميع، وتفتح أبوابها أمام المواطنين والمؤسسات كافة، للعمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وإقامة شراكات حقيقية، في سبيل تعزيز دور البلدية ومراكزها في خدمة المدينة والمواطنين، وتحقق أهدافها في الحفاظ على المصلحة العامة.
 

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