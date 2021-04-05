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رئيس نيابة خانيونس يؤكد تعاونه مع بلدية القرارة لتحقيق المصلحة العامة

05 نيسان / أبريل 2021 11:26

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غزة-الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس  المستشاركرم حسنين ، ورئيس بلدية القرارة  م. احمد شعث على تعزيز التعاون المشترك لتطبيق القانون واللوائح المعمول بها، تحقيقا للمصلحة العامة للوطن والمواطن، وحفاظا على مقدرات المدينة والشكل الحضاري لها.
وأشار الطرفان إلى ضرورة المتابعة الحثيثة والاهتمام بمنع التعدي على الشوارع العامة، والحرص على تنظيم المدينة بما يليق بها وبمواطنيها.
ودعا الطرفان إلى أهمية الالتزام بقانون تنظيم المدن كونه يعزز منهج العدالة، والحرص على الحقوق العامة والحقوق الخاصة للمواطنين
وأشاد المستشارحسنين ، بانفتاح بلدية القرارة على كافة فئات المجتمع، وتمثيلها للشباب في لجان الأحياء، والاستجابة للطموحات والمبادرات التي تقدمها، وتسهيلها للخدمات، وتطوير المرافق، وسعيها للمشاركة واطلاق مبادرات التحفيز لموظفي البلدية وتنفيذها للمشاريع التنموية في المدينة.

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