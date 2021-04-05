توصيات حكومية بحظر تلحيم السيارات دون مسوّغ قانوني

غزة-الرأي

خلصت ورشة العمل الحكومية، التي عقدها المكتب الفني بالنيابة العامة مع ممثلي وزارة النقل والمواصلات والمباحث العامة، إلى تفعيل قرار حظر تلحيم المركبات دون مسوّغ قانوني، وإلزامية إبلاغ وزارة النقل والمواصلات بالتلحيم، مع إخطار أصحاب الورش الميكانيكية بعدم مخالفة التعليمات الحكومية، والتعميم على رؤساء النيابات الجزئية باستقبال الشكاوى وتحريك الدعاوى الجزائية الخاصة بتلحيم المركبات المحالة من وزراة النقل والمواصلات والمباحث العامة، وإقامة الحملات التفتيشية المشتركة على ورش التلحيم، وتشكيل لجنة من الجهات الحكومية الثلاث لبحث مواد الإتهام الخاصة بقانون المرور ومعالجة الإشكاليات القائمة.

وقد ترأس ورشة العمل رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشارحسام دكة، بحضور أعضاء المكتب الفني وأعضاء النيابات الجزئية في المحافظات، وممثل وزارة النقل والمواصلات أ.محمود صالحية، ورئيس لجنة التلحيم بالوزارة أ.محمد رضوان، ومدير ترخيص خانيونس أ.محمود ياسين، ومدير مباحث مرور غزة المقدم تامر سمّور، ومسئول مباحث المرور المقدم أكرم الخالدي، ومدير المكاتب الفنية في الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية المقدم/إياد المدهون.

كما ناقشت الورشة آليات التشدد في تزييف لوحات المركبات، وتفويض مباحث المرور بالبحث والتحري وضبط حالات تزييف اللوحات وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، مع تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالمحاسبة على عدم التبليغ بالبيع في حال ترخيص المركبة.

