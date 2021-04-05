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مدير نيابة تنفيذ الأحكام يناقش آليات متابعة أرشفة الملفات الجزائية إلكترونياً

05 نيسان / أبريل 2021 12:38

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غزة-الرأي

ناقش مدير نيابة تنفيذ الأحكام المستشارمحمد صالح، خلال زيارته لسرايا نيابة شمال غزة ولقائه برئيسيها المستشارعلي صرصور والمستشارنبيل حليوة، آليات متابعة ودقة وسلامة أرشفة الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية عبر برنامج العدالة الجنائية؛ بهدف تحقيق العدالة، وإرساء سيادة القانون، وتحقيق الردع الخاص والعام للجريمة، فضلاً عن متابعة الإشراف وتغذية صحيفة السوابق الجنائية الصادرة عن الجهات المختصة.
 
كما وناقش اللقاء الآثار الإيجابية للجولات التفقدية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام الحقوق والحريات لهم، و إبداء الرأي القانوني فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بقضايا التنفيذ.
 

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