دائرة الطب الحرج تكرم أطباء العناية المركزة بالاندونيسي

غزة- الرأي

كرمت دائرة الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات الاطباء العاملين بالعناية المركزة في المستشفى الاندونيسي وذلك تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة الحالات الحرجة وتحديداً مرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأشاد مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم بالجهود التي تبدلها الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى وعلى رأسهم أطباء وتمريض العناية المركزة، مقدراً جهودهم المتفانية لانقاذ الحالات الحرجة ومصابين فيروس كوفيد 19.

وقال د.سالم ان طواقم العناية المركزة بالاندونيسي قدمت نموذجاً متميزاً ومنفرداً في إنقاذ حياة العديد من الحالات الحرجة المصابة بالفيروس رغم ضعف الإمكانات المتوفرة نتيجة لسنوات طويلة من الحصار على قطاع غزة.

وأبرق بتحية إجلال وإكبار لكافة الطواقم العاملة بالمؤسسات الصحية لما تبذله من جهد كبير في انقاذ حياة المرضى ومكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، ثمن الدكتور إياد أبو كرش مدير دائرة الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات جهود الطواقم الطبية العاملة بأقسام العناية المركزة وأقسام كوفيد19 لما تبذله من جهد وعناء في التعامل مع هذه الحالات برغم من تمريض أنفسهم للخطر المحدق من الاصابة بالفيروس، إلا أنها استطاعت أن تقدم نموذجاً منفرداً من التفاني والإخلاص في أداء مهنتهم وإنقاذ حياة المرضى.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد دروع شكر وتقدير لأطباء قسم العناية المركزة كلمة وفاء وتقدير لجهودهم في إنقاذ حياة المرضى.

وفى سياق آخر، نظم الطب الحرج دورة تدريبية لأطباء التخدير بالمستشفى الأندونيسى حول كيفية التعامل مع حالات كوفيد المنومة داخل أقسام العناية المركزة بالمستشفى الأندونيسى لتستهدف (20) طبيبا متخصصا.

كما تم تنفيذ محاضرة علمية للتدريب على آلية العمل على جهاز تنفس خاص بمرضى كوفيد بالتعاون مع (MSF) بلجيكا استهدفت ستة أطباء من العناية المركزة بمستشفى الاندونيسى.