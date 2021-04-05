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ضمن فعاليات يوم الرياضي الفلسطيني

"هنية" يفتتح مشروع تطوير قاعة الأفراح بنادي الزيتون

05 نيسان / أبريل 2021 01:19

"هنية" يفتتح مشروع تطوير قاعة الأفراح بنادي الزيتون

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع تطوير قاعة الأفراح بنادي الزيتون الرياضي، صباح اليوم الاثنين،   بحضور علاء بدوان رئيس نادي الزيتون وأعضاء مجلس إدارة النادي.


وتحدث عبد السلام هنية خلال افتتاح القاعة عن دور المجلس الأعلى في تطوير البنية التحتية الرياضية، ومساندة الأندية في مجال تطوير المرافق والقاعات والملاعب.

وهنأ نادي الزيتون لاعتماد مشروع الملعب شرق الحي من خلال بلدية غزة وتمويل صندوق إقراض البلديات، وقال أن الملعب سيمثل إنجازا هاما للرياضة في شرق مدينة غزة، وتطرق هنية للتاريخ العريق للنادي وما قدمه من لاعبين ونجوم طوال السنوات الماضية، وتمنى التوفيق للنادي والعودة مجددا لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز لكرة القدم.
بدوره شكر علاء بدوان رئيس نادي الزيتون ما يقدمه عبد السلام هنية من دعم لتطوير المرافق الرياضية، ودعم الأندية.

وقال إن ناديه يسعى للارتقاء بالفرق الرياضية واستعادة مكانه في المنافسة بدوري كرة القدم، كما أثنى على خطوة اعتماد إنشاء ملعب جديد لخدمة أندية حي الزيتون.


يذكر أن مشروع تطوير قاعة الأفراح بنادي الزيتون تم تمويلها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في الأندية،  وتم افتتاح المشروع ضمن فعاليات المجلس الأعلى لإحياء يوم الرياضي الفلسطيني، وسيتم استكمال الفعاليات غدا الثلاثاء بافتتاح الملعب المتعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية، والأربعاء افتتاح تطوير ملعب الإسراء وافتتاح ملعب وصيانة صالة رفيق السالمي.

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