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التنمية الريفية بخانيونس تنفذ دورة تدريبية حول "تصنيع مشتقات الحليب"

05 نيسان / أبريل 2021 01:54

التنمية الريفية بخانيونس تنفذ دورة تدريبية حول "تصنيع مشتقات الحليب"
التنمية الريفية بخانيونس تنفذ دورة تدريبية حول

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس دورة في "تصنيع مشتقات الحليب" باشراف م. ايناس الغول مسؤولة دائرة التنميه الريفيه بالمديرية.


وخلال الدورة قامت م. الغول بالشرح اللازم ،وتصنيع كل الأصناف المصنعه من الحليب مثل اللبن الرايب، واللبنه الشنكليش الخضيض المصنع من اللبن، والخضيض المصنع من الحليب،وطريقة عمل الجبنه البلديه،بالاضافه لطريقة حفظ كل صنف.


وأكدت المديرية على أن هذه الدورة،تأتي ضمن خطة المديرية الهادفة لتنمية وصقل مهارات المرأةوتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المتعففة.


واثنوا السيدات علي دورة زراعة خانيونس،وعلى نوعية الدوره ومخرجاتها،مطالبين بالمزيد في دورات أخرى.

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