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الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مصانع وموردي الأعلاف في القطاع

05 نيسان / أبريل 2021 01:59

الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مصانع وموردي الأعلاف في القطاع
الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مصانع وموردي الأعلاف في القطاع

غزة- الرأي

نفذ قسم الأعلاف بدائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة جولات ميدانية، لمتابعة ومراقبة الأ علاف المستوردة، والمصنعة محلياً من خلال جولات رقابية مكثفة على مصانع ومستودعات موردي الاعلاف في جنوب قطاع غزة.


حيث تم متابعة تصنيع الاعلاف وتعبئتها للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات التي وضعتها الوزارة، كما تم أخذ عينات عشوائية من الاعلاف لفحصها داخل مختبرات وزارة الزراعة.


وفي السباق ذاته، تم زيارة بعض مزارع الدجاج اللاحم والبياض في غزة للتأكد من مدى جودة الاعلاف على مستوى التربية، ويأتي ذلك ضمن السياسات التي وضعتها الوزارة لضبط جودة مدخلات الانتاج' وفقاً للشعار الذي اطلقته هذا العام.
 

169580712_4099704413395777_6665904709582283798_n الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مصانع وموردي الأعلاف في القطاع 169617767_4099703963395822_2707928914612102510_n
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