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"عيادة حجازي العسكرية" تُقدم أكثر من ألفي خدمة طبية خلال مارس

05 نيسان / أبريل 2021 02:01

"عيادة حجازي العسكرية" تُقدم أكثر من ألفي خدمة طبية خلال مارس

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني ألفي و661 خدمة طبية خلال شهر مارس الماضي لعام 2021 لحملة التأمينات العسكرية والمدنية، عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن العيادة أنها استقبلت عبر أقسامها المختلفة 1089 حالة متنوعة خلال الشهر الماضي.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 163 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 723 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 792 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 531 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 435، وقدم قسم الإسعاف والطوارئ الخدمة ل 19 حالة.

يذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.

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