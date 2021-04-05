"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 19 ألف معاملة للمواطنين

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة-الشق المدني، 19 ألف 812 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال الربع الأول من عام 2021م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 3 آلاف و954، معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف"، بالإضافة لـ 4 آلاف و526 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 312 معاملة تمديد جوازات، وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 50 معاملة.

بدورها أتمت دائرة الشئون القانونية 1477 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 266 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

ولفتت الإحصائية إلى أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 349 معاملة، في حين تم أرشفة 11 ألف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال الربع الاول من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.