"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر ألف و600 وثيقة

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني ألف و600 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال الرُبع الأول من عام 2021.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 384 معاملة شملت 161 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و154 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى 43 معاملة تنوعت ما بين طلب إقامة سنوية تجديد 6 شهور، وطلب إقامة متأخر) بالإضافة إلى 26 معاملة أخرى تنوعت ما بين "طلب تصريح إقامة مؤقتة، وتسجيل دخول متأخر.

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 1216 معاملة عبر مكتبها الرئيسي شملت 367 إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و338 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و92 إفادة تنوعت ما بين "إقامة، وعدم إقامة، وعدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب، بالإضافة إلى419 معاملة تنوعت ما بين إثبات حالة وجود في قطاع غزة، وإثبـــات وصول، وإثبــات مغادرة، وإثبــات إرجـاع.

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للإقامات تقوم بالإشراف على تنفيذ السياسات الخاصة بشؤون دخول وإقامة الأجانب إلى القطاع، وكذلك تدقيق إجراءات دخولهم وخروجهم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص