أزمة فى هجوم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس بالليجا

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الاسباني، أزمة فى تعزيز الهجوم خلال مواجهة ريال بيتيس المقبلة، وبات الروخي بلانكوس مهدداً بخسارة المزيد من النقاط فى سباق الدوري الإسباني، وخسر الفريق على يد إشبيلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في الأسبوع الـ 29 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، فإن أتلتيكو مدريد يواجه أزمة قبل لقاء ريال بيتيس المقبل والذى يقام خارج الديار أيضًا بعد تأكد غياب الثنائي لويس سواريز، وماركوس يورينتي واللذين يعدان من العمود الفقرى لخطط دييجو سيموني في الموسم الجاري.

وحصل سواريز على البطاقة الصفراء في الدقيقة 56 من عمر مباراة إشبيلية وهي الخامسة له في الموسم الجاري وبالتالي تأكد إيقافه، والأمر نفسه بالنسبة ليورينتي الذي شهد الإنذار في الدقيقة 78 بسبب الاحتجاج على أحد القرارات التحكيمية.

وتابعت الموندو ويضيف سواريز ويورنتي 62.7% من الأداء الهجومي لأتلتيكو مدريد في الموسم الجاري، بين الأهداف وصناعتها، حيث سجل الأروجوياني 19 هدفًا بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين، بينما يمتلك الثاني 9 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني رغم سقوطه أمام نظيره إشبيلية بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا".

بهذه النتيجة يبقى فريق أتلتيكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

فيما يحتل ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 62 نقطة قبل مواجهته يوم الاثنين ضد بلد الوليد.

ويتواجد فريق إشبيلية فى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وهو نفس رصيد فياريال صاحب المركز السابع.

ويسعى أتلتيكو مدريد نحو اللقب دوري الاسباني الغائب عن الروخي بلانكوس، منذ موسم 2013-2014، والذى حصده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني فى إنجاز تاريخي لـ"كوماندوز مدريد"، ويتبقي لفريق أتلتيكو مدريد 9 مباريات حاسمة نحو لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، أبرزها برشلونة وأتلتيك بيلباو.