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برشلونة بعد الفوز على بلد الوليد والاقتراب من أتلتيكو: ماضون قدما نحو القمة

06 نيسان / أبريل 2021 07:28

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احتفل الحساب الرسمى لنادى برشلونة، بالفوز القاتل فى اللحظات الأخيرة على نظيره بلد الوليد، بهدف دون رد، وتقليص الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر للدورى الإسبانى، إلى نقطة واحدة، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، بعد نهاية اللقاء: "ماضون قدماً نحو القمة".

وحقق فريق برشلونة الإسبانى فوزا فى اللحظات الأخيرة على ضيفه بلد الوليد، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الإسبانى بالموسم الجارى 2020-2021.

بهذه النتيجة، يحتل برشلونة المركز الثانى، فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة، ويضيق الفارق إلى نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 66 نقطة، ويشعل الصراع على لقب الليجا، مع تبقى 9 جولات على نهاية الموسم الجارى، بينما يتواجد بلد الوليد فى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

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