كومان: برشلونة غير محظوظ.. والكلاسيكو لن يحسم لقب الليجا

نفى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن يكون البارسا فريقا محظوظا، وذلك بعد أن خطف وصافة الليجا، بعدما حقق فوزا مثيرا فى اللحظات الأخيرة على ضيفه بلد الوليد، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2020-2021.

ويحتل برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، ويضيّق الفارق إلى نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 66 نقطة، ويشعل الصراع على لقب الليجا مع تبقِّى 9 جولات على نهاية الموسم الجارى، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

وقال كومان، في تصريحات بعد المباراة: "لا أعتقد أننا محظوظين، لو كنا محظوظين كنا سنكون متصدرين، الفريق قادر على الفوز بالمباريات في مختلف الظروف، لكن اليوم ظهر أنه علينا أن نكون بأفضل مستوى بفاعلية ورؤية واضحة، التوقف الدولي أثر علينا لكننا قادرون على الفوز".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في الجولة القادمة من مسابقة الليجا، والتي تحدد نتيجتها بشكل كبير ملامح بطل الدوري الإسباني.

وعلق كومان على الكلاسيكو قائلا: "نتيجة الكلاسيكو لن تحسم الليجا، سيكون أمامنا 8 مباريات أخرى، نحن نعلم أنه يجب أن نكون جيدين، مركزين للغاية، وستكون النتيجة الجيدة مهمة بكل تأكيد".

وواصل: "كان من المهم للغاية أن نقترب أكثر من أتلتيكو مدريد، رغم أن ريال مدريد أقرب إلينا أيضًا، الدوري الإسباني سيكون مثيرًا للغاية حتى نهايته".

واختتم:" مباراة اليوم لا تعني أننا سنفوز باللقب، تنتظرنا مباريات كثيرة صعبة، علينا أن نكون مركزين فيها جميعها".

وأصبح برشلونة يتفوق بفارق نقطتين على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني 63 نقطة.