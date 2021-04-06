" عوض " يثني على جهود كوادر وزارة الصحة ويشيد بالخدمات المقدمة

غزة- الرأي

عقد رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض امس الاثنين، اجتماعاً مع أركان وزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وذلك في إطار متابعة جهود المؤسسات الحكومية وماتقدمه من خدمات .

وأثنى عوض بحجم العمل الذي تقدمه الكوادر الصحية بمختلف المواقع والمستويات، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال:" لم يعد يخفى على الجميع تلك اللوحة المشرفة التي حملت بصمات من الانتماء والعمل والسهر على صحة وسلامة أبناء شعبنا، ولانزل نتابع بكل فخر واعتزاز منظومة العمل المتكاملة والتي تكيف مواردها واجراءاتها وفق متغيرات الجائحة الامر الذي عزز من ثبات واستقرار الخدمة الصحية، بل ولم تغيب جهود التطوير والبناء الصحي وتسجيل الإنجاز تلو الإنجاز, ليستحقوا ان يكونوا خط الدفاع الأول عن صحة أبناء شعبنا .

وأكد أن ما تعبر عنه الطواقم الصحية من انتماء صادق لرسالتهم ليس بغريب، معززا ثقته بهم وعلى الدوام بأنهم الأجدر على بلسمة آلام المرضى .

الى ذلك ثمن ابو الريش هذا اللقاء والذي يأتي تأكيداً على الدعم المقدر والمتابعة الحثيثة لكل مفاصل العمل الحكومي وبخاصة وزارة الصحة .