النائب العام والداخلية يؤكدان على الشراكة في ترسيخ أمن المجتمع

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء ناصر مصلح، ومساعده المستشار سامي نوفل، ومساعده مدير قوى الأمن الداخلى اللواء د. محمود ابو وطفة ومدير مكتب الوكيل بسام أبو شعبان وكان في استقبالهم، المستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام، ود. ماهر المصري مدير عام النيابة.



وأكد الطرفان على تعزيز الشراكة في ترسيخ أمن المجتمع واستقراره، وتحقيق العدالة بين أفراده، وتضافر الجهود ورفع مستوى التعاون بين أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة؛ لإرساء العدالة الجنائية الناجزة، وتعقُّب ومكافحة الجريمة.

وجرى النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة برسم السياسات العامة المشتركة، ورفع مستوى التنسيق في النواحي الإجرائية، وإدارة الظروف الاستثنائية الراهنة، والتأكيد على التزام الجميع بالقانون، لاسيما في مجال احترام حقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، وتطوير التعاون بين الأطراف، الأمر الذي يؤدي بصورة مباشرة لسرعة الإجراءات ودقتها، وتعزيز عدالة الإجراء، وتحقيق الرقابة على جهات إنفاذ القانون، بصورة أكثر شفافية ونزاهة.

وأكد الطرفان استمرارية العمل على مدار الساعة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن وتحقيق العدل، ورد المظالم واستعادة الحقوق، وتطبيق سيادة القانون على الجميع، وتطوير الأداء في سبيل حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه واعتزازه بانتمائه لوطنه وقضيته العادلة.