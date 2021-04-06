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الفرق بين سماعات الرأس المفتوحة والمغلقة من الخلف؟

06 نيسان / أبريل 2021 08:43

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دائما ما تختلف تفضيلات البعض لشكل السماعات المستخدمة حسب هوايتهم واحتياجاتهم وراحتهم الشخصية، ومنهم ما أثار الجدل بشأن سماعات الرأس المفتوحة من الخلف ونظيرتها المغلقة من الخلف فيما يتعلق بأيهما أفضل، ونقل موقع TheNextWeb الفارق بينهما، كما يلي:


ما هى السماعات المفتوحة من الخلف؟ 

تعد سماعات الرأس المفتوحة من الخلف أجمل عند ارتدائها لفترات طويلة من الوقت، حيث إن تدفق الهواء يجعل فتحات أذنيك أكثر سعادة. 
 
يسمح التصميم المفتوح من الخلف للصوت بالتحرك بحرية، مما يعطى إحساسًا بوجود الموسيقيين في نفس الغرفة. 
 
لكن هناك بعض الجوانب السلبية لسماعات الرأس المفتوحة من الخلف، نظرًا لأن الصوت لا يحجبه العلبة، إلا إذا كنت تريد أن يسمع الأشخاص القريبون منك كل ما تقوم بضخه.
 
 ما هى سماعات الرأس المغلقة من الخلف؟

تحتوي سماعات الرأس المغلقة من الخلف على حاوية تحاول على وجه التحديد إيقاف الصوت من الدخول والخروج، وأكبر فائدة لسماعات الرأس المغلقة من الخلف هي أنها مثالية للاستماع العام، لكن يمكنها إنتاج أصداء صغيرة داخل قطع الأذن، حيث يرتد الصوت بين أذنيك والسماعة، كما أنها ليست مريحة مثل نظيرتها المفتوحة من الخلف.
 
وتحتوي سماعات الرأس المغلقة من الخلف على حاوية تحاول منع حركة الصوت، بينما سماعات الرأس المفتوحة من الخلف لا تفعل ذلك. 

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