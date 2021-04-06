وكالة الرأي الفلسطينية تعطل خط الكهرباء المغذي لمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الخارجية تدعو لفضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين سماعات الرأس المفتوحة والمغلقة من الخلف؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية العثور على هاتفك الأندرويد المفقود وقفله عن بُعد؟ وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2795) الثلاثاء 6/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والداخلية يؤكدان على الشراكة في ترسيخ أمن المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية " عوض " يثني على جهود كوادر وزارة الصحة ويشيد بالخدمات المقدمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار الحكومية

بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني

وزارة الخارجية تدعو لفضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين

06 نيسان / أبريل 2021 08:45

وزارة الخارجية تدعو لفضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين
وزارة الخارجية تدعو لفضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين

غزة- الرأي

أكدت وزارة الخارجية على أهمية لتسليط الضوء على معاناة أطفال شعبنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته المستمرة،   لافتة إلى أن أطفال فلسطين هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثرًا بالاحتلال وآثاره الكارثيّة على الأرض والإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها  امس الاثنين، بمناسبة يوم الطفل  الفلسطيني  الموافق في الخامس من إبريل/نيسان من كل عام، أن الاحتلال يضرب القوانين الدولية  التي تجرّم استهداف الأطفال أو اعتقالهم بعرض الحائط،  من خلال استمراره في الإمعان بقتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم على وجه خاص، وكأن هذا الاحتلال في حرب مع الطفولة!
 وقالت في البيان:"يمر علينا يوم الطفل الفلسطيني، وأطفالنا يعيشون أوضاعًا مأساويّة، ففي قطاع غزّة المحاصر، يعاني الأطفال من الفقر، والجوع، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الأدوية، وتدهور التعليم".
 وحول أوضاع الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربيّة والقدس  قالت  الخارجية إن أوضاعهم ليست بأحسن حال، إذ يستهدف العدو أطفال شعبنا بصفة يوميّة إمّا بالقتل أو الاعتقال، ضاربًا جميع المعاهدات والمواثيق الدوليّة عرض الحائط.
وتطرق البيان إلى  أوضاع الأطفال الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، لافتاً إلى أنهم يعانون من  نقص الغذاء والدواء، والرعاية الصحيّة، والمسكن الآدمي.

وعلى ضوء ذلك، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى ضرورة التحرّك العاجل لرفع الحصار عن غزّة، محذرة  من تداعيات الحصار الكارثيّة على الأطفال في ظل الافتقار إلى أبسط مستلزمات الحياة.
كما دعت المنظمات الدوليّة والحقوقيّة الناشطة في مجال حماية الأطفال، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إلى حماية أطفال شعبنا من انتهاكات الاحتلال، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من غذاء، ودواء، ومسكن، وملبس.
وطالبت بفتح تحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، وخصوصًا خلال مسيرات العودة السلميّة والتي سقط خلالها العشرات من أطفالنا برصاص الاحتلال، كما طالبت  بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.
 وحثت أبناء شعبنا وذوي الضمائر الحيّة في جميع أنحاء العالم على فضح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين.
وفي ختام البيان استذكرت وزارة الخارجية  أطفال فلسطين  الشهداء، والأسرى، والجرحى، ودعت الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟