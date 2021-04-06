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إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية

06 نيسان / أبريل 2021 08:46

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أعلنت YouTube اليوم عن إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتيح تطبيق YouTube Kids للعائلة والأطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.

تم إنشاء تطبيق YouTube Kids خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشر، وهو تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوعًا يناسب جميع أفراد العائلة، حيث يوفّر للأطفال فرصة استكشاف مواضيع جديدة والإبحار بمخيّلتهم عبر مجموعة من القنوات وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون والأعمال اليدوية، والألعاب، والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

يوفر تطبيق YouTube Kids مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الاعدادات التي تناسبها. ومن بين هذه الميزات والأدوات المفيدة:

الملفات الشخصية: تتيح هذه الميزة للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر للأطفال مجموعة من الاقتراحات حول المحتوى المناسب لأعمارهم واهتماماتهم.

المحتوى المختار بعناية: تتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

إيقاف البحث: عند إيقاف ميزة البحث، لن يتمكن الطفل من البحث عن الفيديوهات بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه على مجموعة معينة من القنوات.

وقت الشاشة: توفّر أداة التوقيت المُضمّنة في التطبيق للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعارًا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

حظر القنوات أو المحتوى: يمكن للوالدين حظر قنوات أو محتوى محدد بكبسة زر.

وتعليقًا على إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية، قال طارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Google: "يساعد تطبيق YouTube Kids الأسر على تنمية اهتمامات أطفالهم مع توفير مجموعة من الأدوات للرقابة الأبوية لتخصيص التجربة بناءً على احتياجات العائلة. سواء كان أطفالكم في عمر الثاني عشر ويستمتعون بالفنون والأعمال الحرفية أو بعمر السبع سنوات و مهتمون بمعرفة المزيد عن المنظومة الشمسية، يقدم YouTube Kids مساحة مناسبة للعائلات للاكتشاف والمشاهدة".

إذا وجد أحد الوالدين أي فيديو يقلقهم، يمكنهم الإبلاغ عنه من خلال النقر على زر "الإبلاغ" للمساهمة في تحسين المنصة بصورة مستمرة.

يتوفر التطبيق اليوم باللغة العربية كما هو متاح بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية عبر متجر Google Play أو متجر App Store للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى توفره على الويب من خلال استخدام رابط YouTube kids.

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