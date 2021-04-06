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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على آخريْن ببيت لحم

06 نيسان / أبريل 2021 08:55

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، بينهم مسن، واعتدت بالضرب على آخريْن في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسن الورديان (62 عاما) من منطقة هندازة، ونادر محمد عبيات (52 عاما) من قرية الفرديس شرقا، وعادل عيسى حجازي (48 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين جمال هاشم أبو محميد وناصيف فيصل أبو محميد بالضرب، خلال تفتيشها لعدد من المنازل في قرية الفرديس.

كما داهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة يعود للمواطن جوني فريح، في شارع المهد بمدينة بيت لحم.

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