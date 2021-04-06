" السراج " يؤكد أهمية دعم الطفولة وتنمية مواهبهم الإبداعية

غزة-الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية دعم قطاع الطفولة وتنمية قدراتهم وتعزيز مواهبهم الإبداعية، وتنفيذ المشاريع التي تحقق للطفولة حياة آمنة وسليمة، وتضمن بناء أجيال قادرة على بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال حفل إحياء يوم الطفل الفلسطيني الذي نظمه مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي، بحضور مديرة مركز إسعاد الطفولة فريال حلس، ورئيس جمعية فنون الطهي إميل بر، وعدد من الطهاة والمهتمين، ولفيف من الأهالي والمواطنين.

وأضاف أن بلدية غزة تدعم المواهب المختلفة وتفتح مراكزها المختلفة لتعزيز الأنشطة الثقافية والإبداعية، وأن فني الطهي هو أحد الفنون الإبداعية التي يجب تطويرها بشكل دائم ومستمر لما يمثله من تراث وهوية لشعبنا الفلسطيني.

وشدد رئيس البلدية أن الطفل الفلسطيني يستحق منا بذل كل الجهد لتوفير حياة كريمة له تليق بالطفولته ليعيش فيها بأمن وسلام أسوة بأطفال العالم .

بدوره؛ شكر إميل بر بلدية غزة على جهودها وتعاونها مع الجمعية وفتح مراكزها لتنفيذ أنشطة مختلفة تخدم المجتمع، مؤكداً أهمية دعم الأنشطة المختلفة الخاصة بالطفل، وتعريف الأطفال بفنون الطهي وتراثه.

بدورها قالت " الشيف " جيهان سعد " إننا نحي يوم الطفل بكل فخر، للتأكيد على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وفي مقدمتها "اتفاقية حقوق الطفل"، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والأمن النفسي والسلام.

وتخلل الحفل فقرات فنية وإبداعية تعنى بالطفل والتراث الفلسطيني، ومسابقات وتوزيع جوائز على المشاركين في المسابقات.

