وزارة الأسرى تطالب بإدراج الأسير حسن سلامة في سجل الناخبين

غزة- الرأي

طالبت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، لجنة الانتخابات المركزية والأطراف ذات العلاقة السماح للأسير حسن سلامة بممارسة حقه في الترشح والعدول عن قرار استبعاده بسبب عدم وجود اسمه في سجلات الناخبين.

واستغربت الوزارة في تصريح لها تلقت "الرأي" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، قرار محكمة الانتخابات الاصرار على حرمان الأسير القائد حسن سلامة واسقاط اسمه من قائمة القدس موعدنا، بحجة عدم وجود اسمه في سجل الناخبين، دون الأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي للأسير حيث أمضى سنوات طويلة داخل زنازين العزل الانفرادي، خصوصية الأسرى كحالة نضالية.

وقالت الوزارة:" الأصل أن يكون الأسرى حاضرين في صناعة القرار الوطني، على اعتبار أنهم جزء أساسي من مشروع النضال والمقاومة في وجه الاحتلال، الذي غيب الأسرى زوجهم داخل السجون وحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة".



وذكرت أن الأسير القائد حسن سلامة مضى على اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي 27 عاما من محكوميته العالية البالغة 47 مؤبدا وقد أمضى منها سنوات في الغزل الانفرادي.