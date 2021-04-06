التنمية ومراكز الاصلاح يناقشان التحديات التي تواجه زوجة السجين

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل شعبة رعاية السجناء وأسرهم بالتعاون مع مراكزالإصلاح والتأهيل ودائرة التوجيه السياسي والمعنوي ودائرة شؤون العشائر لقاءاً تثقيفياً حول التحديات والمخاطر التي تواجه زوجة السجين وكيفية التغلب عليها .



و أكد أ. جاسم السعافين رئيس قسم رعاية السجناء على ضرورة تقديم الرعاية والعناية الفائقة لأسرة السجين .

وثمن عالياً كافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف، ودعا إلى الاستمرار في بذا الجهود من أجل تقديم الخدمات لأسر السجناء وفي نهاية اللقاء تم توزيع طرود غذائية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على مجموعة من أسر السجناء .