وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ومراكز الاصلاح يناقشان التحديات التي تواجه زوجة السجين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية وديوان الموظفين يتفقدان سير امتحانات طلاب الخدمة الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإدراج الأسير حسن سلامة في سجل الناخبين وكالة الرأي الفلسطينية " السراج " يؤكد أهمية دعم الطفولة وتنمية مواهبهم الإبداعية وكالة الرأي الفلسطينية بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة وكالة الرأي الفلسطينية لص فشل في السرقة.. وضحيته قدم عرضا لا يصدق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة بينهم مرشح بقائمة "القدس موعدنا" وكالة الرأي الفلسطينية الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية وكالة الرأي الفلسطينية تعطل خط الكهرباء المغذي لمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية
أخبار » الأخبار الحكومية

عشائر خانيونس تعالج 127 قضية خلال شهر مارس

06 نيسان / أبريل 2021 10:29

1
1

غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خانيونس 127 قضية متنوعة بشهر مارس المنصرم.

وذكرت شؤون العشائر والإصلاح في إحصائية لها أن القضايا المعالجة تنوعت ما بين قضايا مالية ومشاجرات وأراضي وسرقة وحوادث ومشاكل عائلية وغيرها.

وأشارت إلى أن مكاتبها أنجزت 60 قضية مشاجرات بين مواطنين 26 قضية مالية و10 قضية حوادث، إلى جانب حل 14 قضية عائلية، و7 قضايا خلاف على أراضي، 6 قضايا سرقة بالإضافة الى4 قضايا أخرى متنوعة.

وبينت أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم، والعمل على حلها بجهود أهل الخير من لجان الإصلاح والمخاتير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟