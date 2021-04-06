عشائر خانيونس تعالج 127 قضية خلال شهر مارس

غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خانيونس 127 قضية متنوعة بشهر مارس المنصرم.

وذكرت شؤون العشائر والإصلاح في إحصائية لها أن القضايا المعالجة تنوعت ما بين قضايا مالية ومشاجرات وأراضي وسرقة وحوادث ومشاكل عائلية وغيرها.

وأشارت إلى أن مكاتبها أنجزت 60 قضية مشاجرات بين مواطنين 26 قضية مالية و10 قضية حوادث، إلى جانب حل 14 قضية عائلية، و7 قضايا خلاف على أراضي، 6 قضايا سرقة بالإضافة الى4 قضايا أخرى متنوعة.

وبينت أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم، والعمل على حلها بجهود أهل الخير من لجان الإصلاح والمخاتير.