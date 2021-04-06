"مديرية التدريب"بوزارة الداخلية تختتم دورة القيادة العليا

غزة-الرأي

اختتم معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية، صباح أمس الاثنين دورة القيادة العليا بقاعات التدريب بأنصار غرب مدينة غزة.

وحضر اختتام الدورة التي انتهت بعقد الاختبارات النهائية؛ مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف، ومدير عام هيئة التنظيم والإدارة العميد بهجت أبو سلطان، ومجلس قيادة التدريب وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومنتسبي دورة القيادة العليا.

وقال العميد خلف إن برنامج التدريب الحتمي والذي يشمل عدة دورات متخصصة يجري تنفيذه بقرار من قيادة أركان وزارة الداخلية والأمن الوطني بهدف تطوير كوادر الوزارة في عدة محاور أبرزها الأمني والشرعي والاداري والقانوني.

بدوره؛ أشاد العميد أبو سلطان بجهود قيادة المديرية العامة للتدريب، وضباطها ومعلميها؛ موضحًا حجم العمل الكبير الذي تقدمه مديرية التدريب لخدمة الوزارة، ورفدها بكوادر متخصصة، ومؤهلة قادرة على مواكبة، وتحمل أعباء العمل الأمني والشرطي.

يذكر أن مديرية التدريب تُخضع طلاب دورات برنامج التدريب الحتمي لمجموعة من الاختبارات لقياس وتقويم أداء الطلبة المنتسبين، ومدى استفادتهم من الدورة، وفهم انعكاسها معرفيا وميدانياً على الأداء الأمني والشرطي بالأجهزة.