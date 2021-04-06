النائب الجمل يستقبل مدير الأمن الداخلي في الوسطى

غزة-الرأي

استقبل النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية الدكتور عبد الرحمن الجمل مدير جهاز الامن الداخلي في المحافظة الوسطى المقدم اياد العيماوي وذلك في مكتب نواب الكتلة في المحافظة الوسطى .

بدوره، أشاد النائب عبد الرحمن الجمل بجهود جهاز الأمن الداخلي في حفظ كرامة وأمن المواطن و عملهم الدؤوب لحفظ أمن القطاع من مختلف التهديدات التي تواجهه.

من جهته ،اطلع المقدم اياد العيماوي النائب الجمل على أهم إنجازات الجهاز وأيضا أهم المعيقات التي تعيق العمل من خلال عرض شرحٍ وافٍ من المقدم العيماوي حول نشاطات الجهاز والعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها.

وفي نهاية الزيارة شكر المقدم العيماوي النائب الجمل و نواب الوسطى على دعمهم المتواصل لخدمة شعبنا الفلسطيني .