وزارة التعليم تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العالي 2020-2021

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة -الإدارة العامة للتخطيط والتطوير- الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العالي في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي2020 /2021م.



ويتضمن الكتاب إحصاءات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة والخاصة، وأيضًا التابعة لوكالة الغوث، حيث تهدف هذه الإحصاءات إلى توفير الرقم الإحصائي الذي يعكس واقع التعليم العالي من حيث البرامج والتخصصات المختلفة وحجم الاستيعاب والخريجين والعاملين، وهو بمثابة مؤشر حقيقي لما تم إنجازه وما ينتظر الإنجاز، وأيضًا حاجة ملحة للباحثين وصناع القرار والمهتمين، وضرورة لرسم السياسات والتخطيط والتطوير.



ويجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب صادر عن قسم الإحصاء للتعليم العالي -دائرة الدراسات والمعلومات- بالتعاون مع كافة مؤسسات التعليم العالي، حيث أسهمت هذه المؤسسات في توفير المعلومات والبيانات الموجودة في هذا الكتاب الإحصائي.

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