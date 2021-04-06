الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتان: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف (2021/11).

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف (2021/11):