المكتب الفني للنيابة العامة يتفقد النيابات لتحسين الملف الجزائي

غزة- الرأي

شرع اعضاء المكتب الفني بالنيابة العامةعلاء شبلاق و خميس فروانة و رأفت عرام والمساعد القانوني هشام الجدبة بسلسلة زيارات معايشة اجرائية علي النيابات والتي بدأت بنيابتي الوسطي الجزئية والكلية .

ويأتي ذلك بهدف المتابعة وحسن ادارة الملف الجزائي وجودة التحقيقات وسلامتها ، وصحة التكييف القانوني للتهم، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات من الشرطة، وقوة الحجة والترافع امام المحاكم، وهو ما يرسي دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحقوق لأصحابها والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، والنهوض بواقع الإداء الفني لأعضاء النيابة العامة.