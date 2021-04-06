النيابة العامة تشرع بزيارات معايشة للنيابات للنهوض بجودة التحقيقات

غزة-الرأي

شرع اعضاء المكتب الفني بالنيابة العامة علاء شبلاق وخميس فروانة ورأفت عرام والمساعد القانوني هشام الجدبة بسلسلة زيارات معايشة اجرائية علي النيابات والتي بدأت بنيابتي الوسطي الجزئية والكلية بهدف المتابعة وحسن ادارة الملف الجزائي وجودة التحقيقات وسلامتها ، وصحة التكييف القانوني للتهم، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات من الشرطة، وقوة الحجة والترافع امام المحاكم، بهدف ارساء دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحقوق لأصحابها والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ،والنهوض بواقع الإداء الفني لأعضاء النيابة العامة