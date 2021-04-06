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خلال ورشة عمل

العمل والديموقراطية تناقش رؤية اللجنة الوطنية للصحة المهنية

06 نيسان / أبريل 2021 12:34

العمل والديموقراطية تنفذان ورشة عمل لوضع رؤية اللجنة الوطنية لعام 2021
العمل والديموقراطية تنفذان ورشة عمل لوضع رؤية اللجنة الوطنية لعام 2021

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل،  بالتعاون مع مركز الديموقراطية وحقوق العاملين وبمشاركة اعضاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ورشة عمل ؛ لوضع رؤية اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية لعام 2021 م.


وهدفت الورشة إلى إعداد التدخلات الحالية للجنة الوطنية التي تسهم بالنهوض بالمنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتعزيز السياسات التطويرية لهذا القطاع، علاوة على ذلك رفع الوعي لدي العمال وأصحاب العمل بضرورة الالتزام بشروط وظروف العمل. 


وتضمنت الورشة وضع منهجيات العمل في ثلاثة محاور أساسية هي: الخطة الاستراتيجية 2021 - 2024 ،ودليل اجراءات عمل اللجنة الوطنية، وآليات تفعيل اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية بمشاركة كافة الجهات ذات الاختصاص. 


يشار إلى أن هذه الورشة تاتي ضمن سلسلة لقاءات ،تعكف اللجنة الوطنية برعاية وزارة العمل علي تنظيمها ،والتي من شانها توفير بيئة عمل لائقة و آمنة من خلال تطبيق قانون العمل رقم 7 لعام 2000 م والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

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