مدير عام التخطيط بوزارة العمل يؤكد دور الوزارة في خدمة النقابات

غزة-الرأي

أكد مدير عام التخطيط والقائم بأعمال وكيل وزارة العمل محمد طبيل على دور الوزارة في خدمة النقابات ودعم ومساندة الخريجين والمتعطلين عن العمل من خلال برامج التشغيل المؤقت والمشاريع الصغيرة.

جاء ذلك خلال خلال استقباله وفدا من نقابة المعلمين ممثلة بنقيبها الأستاذ خالد المزين ونائبه محمد صلاح ورئيس لجنة المعلمات أ.نهى أبو العلا و أمين سر النقابة أ.أحمد السموني وأمين سر الصندوق أ.محمد أبو الروس.

وقد حضر اللقاء لفيف من المدراء العامين بالوزارة ،ضم كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ محمد الكريري و مدير عام هيئة العمل التعاوني الأستاذ نبيل المبحوح و مدير عام التشغيل أ.اعتماد الطرشاوي و رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي الأستاذ أيمن أبو كريم و رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.منال الحتة ومدير مكتب الوكيل أ. سماح الغزالي.

بدوره ،رحب طبيل بالوفد الزائر ، مثمنا جهود العاملين في النقابة وحرصهم الشديد على خدمة المعلم والطالب في ظل الظروف المحيطة الصعبة عموما وخص بالذكر مخاطر جائحة كورونا التي باتت تهدد مسار التعليم بشكل ملحوظ.

وتخلل اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل النقابة و حجم المسؤولية الملقاه على كاهلها فيما يتعلق بملف خريجي التربية بمختلف التخصصات.

وشدد الطرفان على أهمية الارتقاء بمستوى الخريجين وصقل مهاراتهم من خلال وضع برامج متخصصة تنفذها الوزارة في مجال التدريب والتوجيه المهني.

