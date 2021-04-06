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مدير تعليم الشمال يحث طلبة التوجيهي بمضاعفة الجهود لتحقيق المراتب الأولى

06 نيسان / أبريل 2021 01:01

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غزة-الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله اليوم سير مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة، والتي عقدت بمركز التدريب، رافقه من قسم العلاقات العامة منسق الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد، فيما كان في استقبالهم، رئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، وثلة من المشرفين التربويين.

وفي كلمة تحفيزية وجهها للطلبة قال حرز الله، "في كلّ عامٍ لنا مع التفوق والتألّق موعد" مشيراً إلى أن هدف هذه المسابقة التي باتت تجرى سنويا منذ عدة سنوات إلى إذكاء روح المنافسة بين الطلاب، وتنمية قدراتهم التفكيرية وحثهم على الاستعداد للامتحانات النهائية ليحققوا المراتب العليا.

من جانبه، أوضح أبو ندى، مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة للعام (2021) للفرعين العلمي والعلوم الإنسانية، والتي تشمل للفرع العلمي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية)، فيما تشمل المسابقة الخاصة بالفرع الأدبي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا)

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