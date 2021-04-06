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تعليم شمال غزة يفتتح مسابقة أوائل الثانوية العامة 2021

06 نيسان / أبريل 2021 01:04

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غزة-الرأي

افتتح وفد من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سير مسابقة أوائل الثانوية العامة 2021 التي تعقد في مركز التدريب التابع للمديرية.

وترأس الوفد مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، إلى جانب رئيس قسم التراخيص المدرسية أ. تحرير المصري، ومن العلاقات العامة م. محمد الشوا، فيما كان في استقبالهم، رئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف التدريب أ. أكرم الدباس، ومشرف اللغة العربية أ. محمود بعلوشة، ومشرف التربية الإسلامية أ. إبراهيم أبو شمالة.

وقال أ. شهاب إن هذه المسابقة التي دأبت مديرية شمال غزة على تنفيذها منذ عدة سنوات تهدف إلى تحفيز الطلبة على مزيد من الجد والاجتهاد والاستعداد العملي لاختبارات نهاية العام الدراسي.

وانطلقت المسابقة، بشقّها التحريري للفرع العلمي، في الموضوعات المقررة من بداية العام الدراسي و حتى نهاية مارس المنصرم.

وتشمل المسابقة التحريرية للفرع العلمي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية)، فيما تشمل المسابقة الخاصة بالفرع الأدبي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا).

جدير بالذكر أن المسابقة ستكون على مرحلتين؛ الأولى تحريرية وتليها المرحلة الثانية و هي شفوية علنية لأعلى أربعة مدارس فائزة في المسابقة التحريرية.

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