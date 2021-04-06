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ضمن فعاليات يوم الرياضي الفلسطيني

"هنية" و"فرحات" يفتتحان الملعب متعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية

06 نيسان / أبريل 2021 01:25

"هنية" و"فرحات" يفتتحان الملعب متعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، و ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، الملعب متعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مجلس إدارة الجامعة الإسلامية والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.

وعبر عبد السلام هنية في كلمته خلال حفل الافتتاح عن سعادته للتعاون مع الجامعة الإسلامية وتقديم مساهمة في الارتقاء بالنشاط الرياضي في الجامعة، وأكد هنية فخره بالجامعة وتاريخها العريق في تخريج القادة والعلماء والرياضيين في كافة الألعاب، وقال:" نستذكر الرياضيين القدامى في منتخبات الجامعة ومنهم من لعب وتألق في الأندية، الجامعة تملك سجلا حافلا من نجوم الرياضة الغزية وكم سعدنا بتكريم الرياضيين في الجامعة".

وأكد أن المجلس الأعلى يحتفل بافتتاح ملعب الجامعة تزامنا مع إحياء يوم الرياضي الفلسطيني، وضمن جملة من مشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية في نادي النصر العربي، وجامعة الإسراء والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وصالة رفيق السالمي ونادي الزيتون، وأضاف أن المجلس الأعلى سيواصل التعاون لتطوير المرافق الرياضية ومنها ملعب الكرة الشاطئية بالجامعة الإسلامية خلال الفترة القادمة.

بدوره شكر د. ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية الجهد الذي يقدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في دعم تطوير وإنشاء المرافق الرياضية، ودعم إنشاء الملعب متعدد الأغراض.

 وقال د.فرحات أن الجامعة تحرص على تطوير النشاط الرياضي ومنح المساحة المناسبة لممارسة الألعاب وتشكيل الفرق وتشجيع الطلاب على المنافسة وخوض البطولات، وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى سيضيف المزيد من الدعم للرياضة وإتاحة الفرصة لتطوير الأنشطة الرياضية واستضافة البطولات.

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