وفد أمني مصري يصل غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 نيسان / أبريل 2021 01:30
غزة – الرأي
وصل وفد أمني مصري، ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.
وأفاد مكتب إعلام حاجز بيت حانون، بوصول الوفد وهو في طريقه إلى قطاع غزة.
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