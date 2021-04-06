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وفد أمني مصري يصل غزة

06 نيسان / أبريل 2021 01:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

وصل وفد أمني مصري، ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وأفاد مكتب إعلام حاجز بيت حانون، بوصول الوفد وهو في طريقه إلى قطاع غزة.

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