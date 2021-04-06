بلدية غزة تنفذ مشروعًا يخدم 600 وحدة سكنية في 13 منطقة

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع للصرف الصحي يخدم 600 وحدة سكنية، والذي يخدم 13 منطقة مختلفة في المدينة .

وذكرت بلدية غزة أن القيمية الإجمالية للمشروع تقدر بـ360 ألف يورو بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروع 150 يومًا.

وقالت البلدية إن المشروع يشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق مختلفة منها ، المنطقة الواقعة بين شوارع الجلاء وفلسطين وخليل الوزير وأحمد الشقيري.

كما يخدم منطقة بئر الصحابنية في حي الزيتون، و شارع متفرع من شارع المشاهرة، و الشارع المؤدي للكلية الجامعية من شارع المسلخ غرباً.

ونوهت إلى أن المشروع سيتم تركيب شبكات جديدة في متفرع شارع صيام بحي الزيتون، و شارع رقم 6250 المتفرع من شارع صمامة.

وكذلك، منطقة معمر المبيض متفرع من شارع الرياض بحي الشجاعية، و متفرع من شارع اليرموك خلف ملعب اليرموك، و شارع صلاح الدين من شارع فايز أبو جراد.

ولفتت البلدية أنه سيتم استبدال شبكات الصرف الصحي القديمة بشبكات جديدة في مناطق متفرقة منها الشارع المقابل لمختبر نقابة المهندسين،و الشارع المقابل لمستشفى الحرية بحي التفاح،و المنطقة المحصورة بين شوارع الوحدة وعمر المختار وبورسعيد والفواخير.

كما لفتت إلى أنه سيتم قريباً البدء في تنفيذ مشروع أخر للصرف الصحي يخدم 5 مناطق في المدينة بقيمة 110 ألف يور.

وتم الإعلان عن المناقصة في الصحف لاستدراج عروض للتنفيذ وسيتم قريباً البدء فعلياً بتنفيذه بعد الانتهاء من إجراءات الترسية.