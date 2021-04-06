الزراعة تتفقد مصانع الأعلاف في محافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى بالتعاون بين الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية، جولة ميدانية على مصانع الأعلاف،داخل محافظة الوسطى،وذلك لمتابعة آلية العمل ضمن إطار سياستها لتحسين جودة مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي بشكل عام، والحيواني بشكل خاص.



كما تأتي الزيارات للتأكيد على الأسس العلمية التي يجب اتخاذها بعين الإعتبار عند تركيب وتكوين العلائق العلفية محلياً والتأكيد على استيراد الأعلاف المستوردة بجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية للأعلاف،وإعطاء التعليمات بالإهتمام بنظافة مكونات الأعلاف المستخدمة.

وأكدت اللجنة أنه تم التأكيد على أصحاب مستودعات الأعلاف من خلوها من أي شوائب من أجل الحصول على مخاليط اعلاف على درجة عالية من الجودة والصلاحية،وذلك ضمن خطة و إجراءات وزارة الزراعة في تحسين جودة المدخلات والمنتجات الزراعية،ومراقبة الأعلاف حتى تبقى صالحة الاستعمال وأن تعود للمربين بمردود ايجابي اقتصاديا.