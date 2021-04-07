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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

LG تعلن انسحابها من سوق الهواتف الذكية

07 نيسان / أبريل 2021 08:25

LG تعلن انسحابها من سوق الهواتف الذكية
LG تعلن انسحابها من سوق الهواتف الذكية

أعلنت شركة LG رسمياً أنّها ستنسحب من قطاع الهواتف الذكية بعد عدّة أشهر من التساؤلات حول مستقبلها في هذا السوق. وجاء في بيان الشركة أنّ هذا القرار "سيمكنها من تركيز الموارد في مجالات النمو مثل مكونات السيارات الكهربائية، والأجهزة المتصلة، والمنازل الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والحلول بين الشركات، فضلاً عن المنصات والخدمات".


وستبقى هواتف LG معروضة للبيع الآن، وأفادت الشركة أنّها ستسمر في دعم منتجاتها "لفترة زمنية ستختلف بحسب المنطقة". ولم توضّح الشركة أي شيء عن التسريح المحتمل للعمال باستثناء أن "التفاصيل المتعلقة بالتوظيف سيتم تحديدها على المستوى المحلي"، بينما تتوقع LG الانتهاء من إغلاق أعمالها بحلول نهاية شهر تموز من هذا العام بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.


وقد ترددت شائعات عن هذه الخطوة لعدّة أشهر بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية. وكانت الهواتف الذكية المتطورة من LG تكافح من أجل المنافسة، وقالت الشركة سابقًا إنّها تأمل بجعل قسم الهواتف الذكية التابع لها مربحاً في عام 2021.


فضلاً عن ذلك، تشير أخبار اليوم أنّ هاتف LG القابل للف لن يبصر النور بعد طول انتظار، وكانت الشركة قد عرضت الجهاز في معرض CES الإفتراضي عندما أعلنت أنّ الجهاز سيتم إطلاقه لاحقاً هذا العام، لكنّ قرار إغلاق هذا القسم يزيل هذه الفرضية ونصل إلى نهاية حقبة لشركة ساهمت بشكلٍ كبير في تطور التكنولوجيا في العقود الماضية. 
 

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