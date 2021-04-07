"غوغل" تطلق موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا"

أطلقت "غوغل" موقعها الرسمي الخاص بوباء كورونا والذي يأتي كمحاولة منها لنشر الوعي حول المرض بالتعاون مع الجهات الرسمية والموثوق بها مثل منظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من ان الموقع مصمم خصيصاً لخدمة المستخدمين المقيمين داخل #الولايات المتحدة الأميركية ليرشدهم إلى أماكن إجراء الفحوصات الطبية، إلا أن محتواه متاح للمستخدمين من كافة أنحاء العالم وبعدة لغات.

يتألف الموقع من ستة أقسام، تعرض في بداية الصفحة الرئيسية لمحة عامة عن المرض والأعراض وكيفية الوقاية والعلاج.

كما تشرح غوغل بواسطة الفيديو نصائح وتلميحات حول الحجر المنزلي وغيرها. وتوفر طريقة سهلة للبحث عبر محرك البحث عن آخر الأخبار وفرص العمل عن بعد والإجابة عن أبرز التساؤلات.

واستخدمت غوغل عدة أشكال من المحتوى كالفيديو والمقالات وحتى الخرائط التي تظهر عمليات البحث والكلمات المفتاحية وكثافة استخدامها حول العالم.

وأشارت غوغل انها تلتزم بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة للمرض، وتوفر الفرصة للمستخدمين للتبرع أيضاً، وتتعهد بالتبرع بضعف ما يتبرع به كل شخص.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد كشف عن تعاون غوغل مع الحكومة الأميركية لإطلاق هذا الموقع وتخصيص فريق من 1700 شخص لتطويره.

وأطلقت عدة شركات أخرى مبادرات مشابهة مثل واتساب وفايسبوك عبر تطبيقها وكذلك مايكروسوفت عبر محرك البحث بينغ.