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وزارة التعليم تطبق الدراسة الدولية PISA

07 نيسان / أبريل 2021 08:45

وزارة التعليم تطبق الدراسة الدولية PISA
وزارة التعليم تطبق الدراسة الدولية PISA

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة  بتطبيق أدوات الدراسة الدولية PISA  على عينة تجريبية من الطلبة في 11  مدرسة حكومية ومشاركة 560 طالباً وطالبة من الصف العاشر بمحافظات قطاع غزة، حيث يجري التطبيق لمدة 3 أيام.
وتفقد فريق من الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بالوزارة مجريات التطبيق في المدارس حيث التقى الطلبة والمعلمين والمشرفين المتابعين لتطبيق الدراسة.
وأوضح نائب مدير عام الامتحانات أ.جمال يوسف أن الدراسة الدولية PISA  تنفذ بشكل مميز، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد هيئت المدارس من حيث تجهيز المختبرات، وتدريب الطواقم العاملة، ونشر الإرشادات والتعليمات للطلبة وأولياء الأمور لإنجاح  تنفيذ الدراسة الدولية PISA  بالصورة المناسبة.
 ولفت يوسف إلى أن الدراسة الدولية تطبق في محافظات غزة بالتزامن مع محافظات الضفة الفلسطينية والقدس الشريف، لافتاً إلى أن فلسطين تشارك لأول مرة في هذه الدراسة الدولية والتي تقيس قدرات الطلبة المعرفية في مهارات فهم المقروء والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.
وبين أن هدفنا من المشاركة في هذه الدراسة الحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة  وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائج الدراسة.
يشار إلى أن  دراسة PISA  طبقت هذا العام على  عينة تجريبية، وستقوم الوزارة بتطبيقها  على عينة مسحية ممثلة لمجتمع الدراسة في شهري نيسان وأيار للعام المقبل 2022.

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