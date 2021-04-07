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ريال مدريد يكتسح ليفربول ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال-

07 نيسان / أبريل 2021 08:48

ريال مدريد يكتسح ليفربول ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال-
ريال مدريد يكتسح ليفربول ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال-

وضع ريال مدريد قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بإسقاط ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في قمة الثلاثاء التي جمعتهما على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في افتتاح مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي، ليؤكد الميرينغي تفوقه على عملاق البريميرليغ، بالفوز عليه بنفس نتيجة نهائي كييف 2018.

بدأ اللقاء بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض، كادت تسفر عن هدف مبكر للفرنسي كريم بنزيما، بتسديدة أرضية زاحفة أمسكها البرازيلي أليسون بثبات، وتبعه فيرلاند ميندي بانطلاقة من الجهة اليسرى، أنهاها بعرضية رائعة، ارتقى لها فينيسيوس جونيور برأسية قوية، لكن من سوء طالعه مرت بمحاذاة القائم الأيسر بقليل.

وترجم الملكي تفوقه الكاسح على كتيبة يورغن كلوب، بأخذ هدف الأسبقية عند الدقيقة 27، بتمريرة طولية عبقرية من الألماني توني كروس، تسلمها فينيسيوس جونيور بالصدر قبل ثنائي دفاع الريدز، ليضع نفسه في حوار صريح مع مواطنه أليسون، انتهى بتسديدة أرضية سكنت شباك ليفربول.

وقبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وقع المدافع الأيمن ألكسندر أرنولد في المحظور، بوضع الكرة على طبق من فضة أمام ماركو أسينسيو، ليقتل المباراة إكلينيكيا بالهدف الثاني، ولولا عدم توفيقه في هدية أخرى من كاباك، لانتهى الشوط الأول بثلاثية بلا هوادة.

وتحسن أداء ليفربول نوعا ما في بداية الشوط الثاني، ووضح ذلك من خلال الاختبارات المزعجة التي تعرض لها الحارس تيبو كورتوا، إلى أن فعلها الفرعون محمد صلاح، بافتتاح سجل أهدافه الشخصية في شباك الريال، باستغلال مثالي لكرة ضالة داخل مربع العمليات، ليقلص الفريق الإنكليزي النتيجة عند الدقيقة 51.

وسرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه في الشوط الثاني، بتهديد مستمر على مرمى أليسون، بدأ بتصويبة صاروخية أطلقها توني كروس من على حدود منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة بقليل، وتبعه رجل المباراة فينيسيوس جونيور، بإرسال رصاصة الرحمة الثالثة، بتمريرة حريرية من المبدع لوكا مودريتش، قابلها العشريني البرازيلي بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

بهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد تلقى دفعة معنوية لا تقدر بثمن قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو السبت المقبل، الذي سيرسم بشكل كبير ملامح الطرف الأكثر رغبة وطمعا في الاستيلاء على صدارة أتلتيكو مدريد المهددة، وبعدها بثلاثة أيام سيطير إلى “آنفيلد روود” لخوض معركة الإياب، بأفضلية كبيرة في الذهاب.

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